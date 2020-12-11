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Burcu PURTUL UÇAR
Haber Giriş: 11.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Lisha Yu davası başladı

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Lisha Yu davası başladı
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Çinli Lisha Yu’yu (31) valize koyup otomobilin bagajında İstanbul’dan Bilecik’e götürüp araziye gömdükleri iddiasıyla yargılanan 4 sanık, alacak meselesi yüzünden bu olayın yaşandığını, Çinli kadının bagajda havasızlıktan öldüğünü iddia etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, sanıklar Abdulgaffar Tamuygur, Abduvahap Abdurrahman, Hüseyin Ahmed ve Yunuscan Türkistanlı hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, kaçırma eyleminin yapıldığı aracın sahibi Kasım Yarkenli hakkında ise ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme’ suçundan 17 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istendi.

Çin’den ek bilgi isteyen mahkeme, duruşmayı erteledi.

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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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