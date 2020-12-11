Lisha Yu davası başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, sanıklar Abdulgaffar Tamuygur, Abduvahap Abdurrahman, Hüseyin Ahmed ve Yunuscan Türkistanlı hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, kaçırma eyleminin yapıldığı aracın sahibi Kasım Yarkenli hakkında ise ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme’ suçundan 17 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istendi.

Çin’den ek bilgi isteyen mahkeme, duruşmayı erteledi.