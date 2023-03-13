Liseye giriş sınavı 4 Haziran’da yapılacak

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medyada yaptığı paylaşımında “Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan karar gereği 2023 LGS’de 8’inci sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını hatırlatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’nun bugün www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacağını belirtti.



