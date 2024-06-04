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Liselilerin kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 4 yaralı... 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Silvan#Kavga
Liselilerin kavgası kanlı bitti: 1i ağır 4 yaralı... 3 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 21:39

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde, Silvan ilçesi Yüksek Mahallesi'ndeki İMKB Borsa İstanbul Hacı Reşat Balyen Anadolu Lisesi'nin yanında meydana geldi. Lise öğrencileri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Öğrencilerin ağabeylerinin de dahil olduğu kavgada G.S. ile tarafları ayırmaya çalışan E.B., M.S. ve M.B. bıçakla yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Durumu ağır olan ve Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen G.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Kavgada gözaltına alınan N.Ö., O.S. ve B.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 

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#Diyarbakır#Silvan#Kavga

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