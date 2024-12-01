Liselilerin ‘Çikolata Fabrikası’

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İSTANBUL Arnavutköy’deki Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde bin 800 öğrenci eğitim öğretim görüyor ve 108 öğretmen görev yapıyor. Bilişim, elektrik elektronik, gıda teknolojisi, grafik tasarım ve fotoğrafçılık ile yiyecek içecek hizmetleri olmak üzere 5 alanda eğitim veren okulda öğrenciler hem eğitim alıyor hem de para kazanıyor. Günlük 7 bin öğün yemek üreten okul yılda ortalama 160 milyon lira ciro elde ediyor. Program kapsamında okula ait mutfaklarda görev alan yaklaşık 260 öğrenci maddi açıdan destekleniyor. Bu kapsamda öğrenciler yıllık toplam 6 milyon lira gelir elde ediyor.

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ADI ‘ASIM’ ŞİİRİNDEN

Öğrencileri en çok heyecanlandıran bölümlerden biri de bu yıl kurulan ‘çikolata atölyesi’. Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Süleyman Koçoğlu, atölyede öğrencilere çikolata yapımının inceliklerini öğrettiklerini belirterek şunları söyledi: “Şimdilik 6 çeşit çikolatamız var, artırmayı planlıyoruz. Çok yakın bir zamanda bu tatları ‘Asım’ markasıyla satışa sunacağız. Okulumuzun adını oluşturan Mehmet Akif Ersoy’un ‘Asım’ şiirinden yola çıktık. Tamamen el yapımı olan çikolatalarda hiçbir şekilde katkı maddesi kullanmıyoruz.”