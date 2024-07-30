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Liselilerden İnsansız Kutup Hava Aracı: Hedef Antarktika

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#İstanbul#Antarktika#TEKNOFEST
Liselilerden İnsansız Kutup Hava Aracı: Hedef Antarktika
Beyazıt ŞENBÜK
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 07:00

İstanbul’da Kabataş Erkek Lisesi’nin üç öğrencisi geliştirdikleri İnsansız Kutup Hava Aracı (İKHA) ile TÜBİTAK 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yer Bilimleri Kategorisi’nde Türkiye birincisi oldu.

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Antarktika ve Kuzey Kutbu’ndaki bilimsel çalışmalarda canlı tespiti ve gaz analizi yapabilen yapay zeka destekli otonom hava aracıyla gelen birincilik liseliler için Antarktika’nın kapısını araladı. Kayra Ege Altun, Elif Sena Şahin ve Şerif Efe Dartar, projeleriyle 2-6 Ekim’de Adana’da düzenlenecek TEKNOFEST’te mülakata katılacak. Ekip ardından Ulusal Anktartika Bilim Seferi’ne katılıp projelerini Beyaz Kıta’da test etme şansı için diğer kategorilerin birincileriyle yarışacak.

Liselilerden İnsansız Kutup Hava Aracı: Hedef Antarktika

EKSİ 60 DERECEDE

Takım üyelerinden Kayra Ege Altun kutup projelerini şöyle anlattı: “Aracımızın üzerinde sayısı sınırsız şekilde artırılabilecek 7 sensör var. 20 dakika normal hızlı uçuş, 36 dakika araştırma uçuşu yapabiliyor. Araştırmacılar zorlu hava şartlarında veri toplayabilmek için çok zorlanıyorlar. İKHA ile çok daha hızlı şekilde görev noktalarına ulaşıp istedikleri ölçümleri ve canlı tespiti çalışmalarını yapabilecekler. Soğuk ortamda çalışabilmesi için özel bir hazırlık yaptık ve en dayanıklı parçaları seçtik. Bu sayede aracımız – 60 dereceye kadar çalışabiliyor.

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Liselilerden İnsansız Kutup Hava Aracı: Hedef Antarktika

BUZULLARDAKİ DEĞİŞİM

Metan gazı, karbonmonoksit gibi belirli gazların ölçümünü ve canlı tespiti yapabiliyor. Bu gazlar oradaki canlılık faaliyetlerini  ve o bölgedeki buzulların küresel iklim değişikliği nedeniyle ne kadar kırıldığını gözlemleyebilmemizi sağlıyor. Ayrıca küçük boyutu sayesinde insanların giremeyeceği yerlere ulaşabiliyor.

KUTUP CANLILARINI TESPİT

İKHA ile koordineli çalışan ‘Milli Kutup Veri Analiz Programı (MKVAP)’ isimli yazılım sayesinde rota üzerindeki kutup canlılarını, kayaçları ve türlerini de tespit edip bilim insanlarına gönderebiliyoruz. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılmak için diğer kategorilerdeki rakiplerimizi geçmemiz gerekiyor. Projemize güveniyoruz.”

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#İstanbul#Antarktika#TEKNOFEST

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