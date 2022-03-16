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Liseliler robotik yarışmasına hazır! Hedef Houston

#Kabataş Erkek Lisesi#Robotik Takım#Houston
Liseliler robotik yarışmasına hazır Hedef Houston

Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinin kurduğu robotik takımı KELROT, FRC 2022 Rapid React İstanbul yarışmasına sayılı günler kala son hazırlıklarını tamamladı. Okulda kurulan atölyede, oyun oynayan bir robot üreten liselilerin hedefi ABD Houston’da yarışmak.

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Avrupa bölgesel ayağı İstanbul’da düzenlenen FIRST Robotik Yarışması (FRC), uluslararası ve liseler arası bir yarışma. Her yıl, lise öğrencilerinden oluşan takımlar, 6-8 haftalık zaman diliminde 56 kilo ağırlığında, 130 santimetreyi aşmayan, oyun oynayan, topları ve diskleri belirlenen hedef yerlere atan, barlara asılıp tırmanan ve denge kirişlerinde duran robotlar tasarlıyor ve o robotlar basket maçına benzer bir maç yapıyor. Bu yıl İstanbul’da 50 takım yarışacak. Bölgesel turnuvaların kazananları Amerika Birleşik Devletleri’nin Houston şehrindeki şampiyonaya katılmaya hak kazanacak. Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinin kurduğu KELROT takımı da 17 Mart’ta İstanbul’da yapılacak yarışmada şampiyon olup Houstan’a gitmeyi hedefliyor.

25 Kabataşlı öğrenciden oluşan KELROT takımının kaptanı 11’inci sınıf öğrencisi Yiğit Eren Kar, şampiyona yeri Houston olduğundan ‘Houston Hornet’ adını verdikleri robotla ilgili çalışmalarını şöyle anlattı: “Houston Hornet, 7 saniye içinde topları yerden alıp 2 topu üzerinde depolayabiliyor ve 4 metre uzaktan potaya atabiliyor. Ayrıca barlara tutunarak dördüncü aşamaya yani 2 metre 50 santimetreye tırmanabiliyor. Otonom süresince 2 top atıp görüntü işlemeyle kendini hizalayabiliyor. Robotumuzu 48 kilo yaptık, boyu ise 98 santimetre. Robotun her parçasının mukavemetini test ettik. 2020 yılında birinci olduğumuzda şampiyonaya katılmaya hak kazanmıştık ama pandemiden dolayı organizasyon iptal oldu. Bu yüzden bu yıl yeniden birinci olup Houston’daki yarışmaya gitmek istiyoruz.”

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8 HAFTADIR ATÖLYEDELER

Kendisinin ve takım arkadaşlarının, 8 haftadır sabah okula gelip akşam en erken 22:00’de atölyeden çıktıklarını anlatan Yiğit Eren Kar, “Okullar tatil olduğunda da buradayız. Bize yarışmadan önce sadece bir şasi veriliyor. Onun dışındaki her malzemeyi ya kendimiz üretiyoruz ya da sanayiden alıp işliyoruz. Robotik takımında çalışacak öğrencileri belirlemek için her gelen hazırlık sınıfına ders veriyoruz ve bu derslere katılımı takip ederek üye adaylarımızın heveslerini ölçüyoruz” dedi. 

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'YÜZDE 70’İNİ BİZ ÜRETTİK'

Takımın yazılım bölümü lideri Defne Nehir Demiray “Başında olduğum ekip arkadaşlarımla birlikte robotun kontrol sistemi üzerine çalışıyoruz. Beyni, yazılımı, sensörleri, kontrol panellerinin hepsini biz yapıyoruz yani robotun hareket etmesini sağlıyoruz kısaca. Bu kadar emeğin sonunda yarışmada robotumuzu görecek olmak çok heyecan verici. Liseden mezun olduktan sonra yazılım alanında çalışmak istiyorum” diye konuştu.

Mekanik bölümü lideri İsmail Emre Acar ise “Parçaların yüzde 70’ini kendimiz yaptık. Önceki senelerde belirli parçaları sanayiden temin ediyorduk şimdi CNC’den çıkarabilme fırsatı bulduk” dedi.

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#Kabataş Erkek Lisesi#Robotik Takım#Houston

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