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Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman) (DHA)
Haber Giriş: 08.03.2020 - 16:39,Son Güncelleme:/

Liseliler kavga etti, ortalık karıştı

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Liseliler kavga etti, ortalık karıştı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde lise öğrencileri arasında çıkan kavga, polis ekiplerince güçlükle sonlandırıldı. Kavga anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Olay, cuma günü Gercüş Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Okulda eğitim gören öğrenciler arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekiler öğrencileri ayıramayınca polise haber verdi. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, liselileri güçlükle ayırdı. Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Liseliler kavga etti, ortalık karıştı

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