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Liseliler kavga ederken dikkat çeken görüntü

#Burdur#Lise#Kavga

Burdur'da lise öğrencileri saç saça baş başa kavga etti, bazı arkadaşları çekirdek yiyerek izledi. Birbirlerini yumruklayıp, saçlarını çeken kızlar, güçlükle ayrıldı.

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Burdur Asri Mezarlık'ta toplanan lise öğrencilerinden 2 kızın bilinmeyen nedenle başlayan tartışması kavgaya dönüştü. Yere düşmelerinin ardından birbirlerinin saçlarını çekip yumruklar atan kızları, bazı arkadaşları ise çekirdek yiyerek izledi.

Mezar taşına oturup kavgayı izleyen öğrenciler, tarafları bir süre sonra ayırmaya çalıştı. Kızları ayırmaya çalışanlar da bir ara kavgaya dahil olup, birbirlerini tekmeledi.

Arkadaşlarının kavgayı ayırmasının ardından öğrenciler, dağıldı. Mezarlıkta yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

İşte Fotoğrafları

Liselilerin saç saça baş başa kavgasını çekirdek yiyerek izledilerLiselilerin saç saça baş başa kavgasını çekirdek yiyerek izlediler Haberin Tüm Görselleri
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#Burdur#Lise#Kavga

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