Liseliler gübreden kâğıt yaptı: Ağaçları kurtaran buluş

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Tofaş Fen Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Ahmet Naim Yılmaz, ortaokuldan beri hem biyolojiye hem de ekolojiye ilgi duyuyordu. Kâğıt üretmek için ağaçların kesilmesine ve doğanın zarar görmesine üzülen genç öğrenci, bu durumun önüne geçmek için neler yapabileceğini düşündü ve araştırmalara başladı. ‘GeçBizz Lise Girişimcilik Programı’nın araştırma sonuçlarını hayata geçirmek için bir fırsat olduğunu söyleyen Yılmaz, projesini şu sözlerle anlattı:

1 KİLODAN 8 YAPRAK

“Girişimcilik programına başvurduktan sonra arkadaşlarımla birlikte gübreden kâğıt üretimi için hazırlıklara başladık. 9 kişilik ekip olarak 8 ay boyunca gece gündüz demeden çalıştık. Gübre olarak sığır dışkısını seçtik çünkü bir sığır her gün vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 8’i kadar gübre bırakıyor. Yani 500 kiloluk bir hayvanın günlük gübre üretimi 40 kilo kadar. Bu gübrenin de her bir kilogramından 480 gram selüloz üretebiliyoruz. Selüloz bilindiği gibi kâğıdın hammaddesi. Bunu fil gübresiyle yapanlar olmuş ancak çok kaliteli bir kâğıt elde edilememiş. Çünkü fil dışkısındaki bileşenler farklı. Sığır gübresinden ise çok daha kaliteli bir hammadde üretebiliyoruz. Bembeyaz, un kıvamındaki selülozu kâğıt üretim fabrikasına yollayarak üretimi gerçekleştirdik. İlk aşamada 1 kilo gübre kullandık ve 8 yaprak kâğıt ürettik.”

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AĞAÇ KESİMİNİ DURDURACAĞIZ

- Çalışmalarının şu an sadece deney aşamasında olduğunu söyleyen Yılmaz, “Selülozun gübreyle üretimini arttırarak bu konuda Türkiye’nin dışa bağımlılığını sona erdirmek istiyorum. Biliyorum ki bir gün AĞAÇ kesimini tamamen durdurduğumuzda selüloz ihracatı yapan bir ülke olacağız. Bu konuda çok umutluyum ve iddialıyım” diyor.