Liseliler Antarktika yolunda… Buzulların kara kutusu

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Yarışmayı kazanan öğrenciler Antarktika ya da Arktik bölgelerinde araştırma yapma fırsatı buluyor. İstanbul’daki Üsküdar Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama Merkezi (ARGEM) Lisesi 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri Yusuf Mert Dalgıç, Abdullah Nazım Karanfil ve Emrullah Gürpınar bu yıl düzenlenen yarışmada projeleriyle birinci olan dört ekipten biri oldu. Öğrenciler, ekim ayında düzenlenmesi beklenen son mülakat aşamasını da geçerse projelerini Antarktika’daki Türkiye üssünde deneyecek. Cihaz, uçaklarda bulunan kara kutunun çalışma prensibine benzer bir özellik taşıyor. Uçaklardaki kara kutu, herhangi bir kaza durumunda ilgili olayın neden gerçekleştiğine dair verileri içinde bulundurur. Liselerin buzullar için geliştirdiği cihaz da topladığı verileri ana merkeze iletemediği herhangi bir olay yaşandığında bunun nedeninin tespitinde kullanılabilecek. Buzulların içine yerleştirilerek ilgili bölgeye dair verileri toplayan cihaz üzerinde yaklaşık 2 buçuk yıldır çalıştıklarını söyleyen 10’uncu sınıf öğrencisi Yusuf Mert Dalgıç, şöyle konuştu:

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‘DÜŞÜK MALİYETLİ SİSTEM’

“Antarktika’daki araştırmalarda en çok insansız hava araçları kullanılıyor. Bu araçlar, yüksek maliyetlere yol açarken güvenilirlik konusunda da sorun yaratabiliyor. Biz buzullardaki kırılma, çatlama ve erimeleri çok daha detaylı bir şekilde ele alabilecek bir cihaz geliştirdik.”

Abdullah Nazım Karanfil ise cihazın çok düşük bir enerjiyle veri depolayabildiğini söyledi.