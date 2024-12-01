Liseli kızların gözü raylarda... Geleceğin vatmanları

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AYBÜKE, Elif, Zehra, Bengisu, İkra yüzlerce genç kız… Lise öğrencisi bu genç kızlar yeni bir meslekle tanıştı. Yüzlerce lise öğrencisi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliğiyle Metro İstanbul ve Beykoz Üniversitesi tarafından hazırlanan “Kent İçi Raylı Ulaşım Sistemlerinde İnsan Sermayesinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında ücretsiz sertifika programıyla raylı sistemler sektörüne adım atacak.

400 ÖĞRENCİ FAYDALANDI

Liseli genç kızlara yepyeni bir dünyanın kapısını aralayan bu proje ile kızların ulaşımın yönetiminde aktif rol üstlenmesi sağlanacak. Proje kapsamında hazırlanan ücretsiz sertifika programından şu ana kadar meslek liselerinin üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyan toplam 400 kız öğrenci yararlandı.

ULUSLARARASI SERTİFİKA

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Metro İstanbul, meslek lisesi öğrencilerinin bu alanda çalışabileceklerini göstermek ve mesleği tanıtmak amacıyla, aralık ve ocak ayında da bir kurs düzenleyecek. Sonrasında devam etmesi planlanan kurslara öğrenciler 50’şerli gruplar halinde alınacak. Öğrenciler, sınavın ardından ulusal geçerliliği olan e-Devlet onaylı sertifika sahibi olmaya hak kazanacak.

METRO İSTANBUL YOLU

Sertifika almaya hak kazanan öğrenciler, ileride Metro İstanbul’da çalışma imkânına sahip olacak.

HAYALLERİMİZ GERÇEK OLDU

Eğitimlere katılan lise öğrencileri Hürriyet’e konuştu: Aybüke Özbek, “Asıl hayalim pilot olmaktı ama şu anda metro sürmek istiyorum” derken Zehra Hakverdi “Her zaman erkekler yapar diye düşünüyordum” diye konuştu. Bengi Su Mutlu “Metroya binerken hiç aklıma gelmezdi, bir gün böyle bir eğitime katılacağım, birinci olacağım. Şimdi daha farklı bakıyorum metroya bindiğimde” dedi. İkra Karaalioğlu

“Metro sürmek gibi bir rüyam var” ifadelerini kullandı.