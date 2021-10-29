Liseli kızlar parkta birbirlerine girdi

Serik'te Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri E.K. ve V.S. sosyal medyada tartıştı. Ardından bir parkta buluşan kızlar, kavga etti. Kızların saç saça kavga ettikleri, birbirlerine yumruk attıkları anlar, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde kızlardan birinin yere düştüğü, diğerinin saçından tutarak başını beton zemine vurduğu görüldü. Bir süre izleyen arkadaşları, kavganın büyümesi üzerine 'tamam', 'kaldırın' gibi sözlerle öğrencileri birbirinden uzaklaştırdı.
Kavganın görüntüleri, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
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