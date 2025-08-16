Liseli Hatice’nin katil zanlısı akrabası çıktı

×
Güncelleme Tarihi:

Ağustos 16, 2025 20:19

Manisa'nın Salihli ilçesinde, lise öğrencisi Hatice Fırtına (16), dün evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Yapılan soruşturmada genç kızı, hırsızlık amacıyla eve giren babasının kuzeni Fatih F. (36) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 279 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İş çıkışı eve gelen Selçuk Fırtına, kızı Hatice Fırtına'yı yerde kanlar içinde buldu. Babanın ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, lise öğrencisi genç kızın birden fazla bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi. Hatice Fırtına'nın cansız bedeni polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde yaptıkları inceleme ve toplanan deliler kapsamında şüphelinin, baba Selçuk Fırtına'nın kuzeni Fatih F. olduğunu belirledi. Bölgedeki yaklaşık 80 kameradan 300 saatlik görüntüyü inceleyen polis, şüpheli Fatih F.’yi üzerinde suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı.

‘HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ EVDE GENÇ KIZLA KARŞILAŞINCA BIÇAKLA SALDIRMIŞ’

Şüpheli Fatih F.’nin polisteki ifadesinde, eve hırsızlık için girdiğini ancak Hatice Fırtına ile karşılaşınca paniğe kapılıp, genç kızı bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Zanlının polisteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

