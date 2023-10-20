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Liseli genci feci şekilde dövüp bıçakladılar! O anlar kamerada

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#Kocaeli#Çayırova#Darp
Liseli genci feci şekilde dövüp bıçakladılar O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 15:46

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde liseliler arasında kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada bir genç feci şekilde darp edildi ve bıçaklandı. Olay anına ilişkin kaydedilen görüntülerde gencin defalarca tekmelendiği görülürken, küfürlerin de havada uçuştuğu duyuldu.

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Olay, Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) meydana geldi. İddiaya göre, aynı okulda eğitim gören gençler kız meselesi sebebiyle sosyal medyadan tartıştı. Gençler tartışmanın büyümesiyle buluştu.

Liseli genci feci şekilde dövüp bıçakladılar O anlar kamerada

M.S. isimli genç feci şekilde darp edildi ve bıçaklandı. O anlar bir başka genç tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde M.S.'ye iki kişinin saldırdığı, daha sonra saldırganlara bir gencin daha dahil olduğu, M.S.'yi tekmeledikleri ve defalarca vurdukları görüldü.

Liseli genci feci şekilde dövüp bıçakladılar O anlar kamerada

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Aynı zamanda görüntülerde M.A.G.'ye küfür ve hakaret edildiği de duyuldu. Feci şekilde darp edilen M.S., M.A.G. tarafından bıçaklandı. Hafif şekilde yaralanan M.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Liseli genci feci şekilde dövüp bıçakladılar O anlar kamerada

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#Kocaeli#Çayırova#Darp

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