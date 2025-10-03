×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Liseli gence okulda öldüresiye dayak! Okul müdürü ile 2 müdür yardımcısı açığa alındı

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Darp#Şiddet
Liseli gence okulda öldüresiye dayak Okul müdürü ile 2 müdür yardımcısı açığa alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 16:30

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ayağına bastığı gerekçesiyle sınıf arkadaşı Y.C. (14) tarafından dövülen M.D.Y.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Olaya ilişkin okul müdürü ile 2 müdür yardımcısı açığa alındı.

Haberin Devamı

Olay, 25 Eylül'de saat 15.30 sıralarında İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.D.Y., sınıf arkadaşı Y.C.'nin ayağına bastı. Bunun üzerine Y.C., M.D.Y.'ye yumruk attı. Aldığı darbeyle başını sıraya çarpan M.D.Y. yere düştü. Y.C. yerdeki M.D.Y.'yi tekmeleyip, yumruklayarak darbetti. Nöbetçi öğretmen, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirledi. M.D.Y.'nin duran kalbi ambulansta yapılan müdahale ile tekrar çalıştırıldı. Önce Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ardından da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar oluştuğu tespit edildi.

Liseli gence okulda öldüresiye dayak Okul müdürü ile 2 müdür yardımcısı açığa alındı

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınLisede akran vahşeti Ayakkabıma bastın suçlamasıyla feci şekilde darbedildi: Kalbi durdu, beyin kanaması geçirdiLisede akran vahşeti! 'Ayakkabıma bastın' suçlamasıyla feci şekilde darbedildi: Kalbi durdu, beyin kanaması geçirdiHaberi görüntüle

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Y.C., 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. M.D.Y.'nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Olayın ardından başlatılan idari soruşturma kapsamında İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli okul müdürü ile 2 müdür yardımcısı tedbiren açığa alındı. (DHA)

Liseli gence okulda öldüresiye dayak Okul müdürü ile 2 müdür yardımcısı açığa alındı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#Darp#Şiddet

BAKMADAN GEÇME!