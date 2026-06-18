Liseli genç Türkiye birincisi oldu! Yeni hedefini açıkladı

Haberin Devamı

Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alanı'nda kaynakçılık eğitimi gören Yunus Emre Karakoç, İzmir'de düzenlenen KOSBİFEST Kaynakçılık Beceri Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu. Bir üniversitenin düzenlediği yarışmada da Türkiye ikincisi olan Karakoç, ortalama maaşı 150 bin liranın üzerinde olan su altı kaynakçısı olmak için eğitimlerini sürdürüyor.

Kaynakçılık mesleğini severek yaptığını belirten Yunus Emre Karakoç, başarının teknik bilgi, disiplinli çalışma ve mesleğe duyulan ilgiyle geldiğini ifade etti.

Karakoç, "Kaynakta belirli hareketler ve açıların doğru uygulanması gerekiyor. Bu teknikleri doğru yaptığınızda kaliteli bir kaynak ortaya çıkıyor. 9'uncu sınıfta bölüm seçimi yaptığımda atölye ortamını sevdim. Hocamın desteğiyle yarışmalara katıldım ve bu dereceleri elde ettim. Dereceler geldikçe kendime güvenim arttı. İlk hedefim okulumu bitirip kendi iş yerimi açmaktı ancak şimdi hayalim su altı kaynakçısı olmak. Bu alanda Türkiye'de ve yurt dışında önemli iş imkanları bulunuyor" dedi.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Yunus Emre Karakoç 'un başarısı memleketi Feke'de de sevinçle karşılandı. Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz ile Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, genç şampiyonu makamlarında ağırlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Öğretmeni Mehmet Ataş da öğrencisinin elde ettiği derecelerin meslek liselerinde verilen eğitimin önemini ortaya koyduğunu belirterek gurur duyduklarını söyledi.

Okul Müdürü Bünyamin Akbulut ise yarışmaların eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, öğrencilerin ve öğretmenlerin yeni başarılarla ilçeyi temsil etmeye devam edeceklerine inandığını kaydetti.