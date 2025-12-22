Liseli genÃ§, motosiklet kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti

×
Aksaray'da otomobil ile motosikletin Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazada kasksÄ±z lise Ã¶ÄŸrencisi Hasan Fatih GÃ¶k (17) hayatÄ±nÄ± kaybetti, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ arkadaÅŸÄ± Kadir AkÃ§a (17) yaralandÄ±.Â

Kaza, TaÅŸpazar Mahallesiâ€™nde meydana geldi. Yusuf Samur (36) yÃ¶netimindeki 68 AAY 097 plakalÄ± otomobil ile Kadir AkÃ§a yÃ¶netimindeki 68 HA 045 motosiklet Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada baÅŸÄ±nda kask olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Kadir AkÃ§a yaralanÄ±rken, kasksÄ±z Hasan Fatih GÃ¶k olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Kadir AkÃ§a ambulansla Aksaray EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. KazayÄ± duyup gelen arkadaÅŸlarÄ±, birbirlerine sarÄ±lÄ±p aÄŸladÄ±.Â 

EVE DÃ–NÃœÅž YOLUNDA KAZAÂ 

HazÄ±m Kulak Anadolu Lisesi 1'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Kadir AkÃ§a'nÄ±n kendisi gibi amatÃ¶r sporcu olan arkadaÅŸÄ±, AbdÃ¼lhamid Han Fen Lisesi 11'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Hasan Fatih GÃ¶k'Ã¼ motosikletiyle evine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, GÃ¶k'Ã¼n evine 1 kilometre kala kazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Hasan Fatih GÃ¶k'Ã¼n cansÄ±z bedeni otopsi iÃ§in Aksaray EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼st Yusuf Samur polis ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â 

Kaza ile ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â 

