Liseli genÃ§, motosiklet kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti

Kaza, TaÅŸpazar Mahallesiâ€™nde meydana geldi. Yusuf Samur (36) yÃ¶netimindeki 68 AAY 097 plakalÄ± otomobil ile Kadir AkÃ§a yÃ¶netimindeki 68 HA 045 motosiklet Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada baÅŸÄ±nda kask olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Kadir AkÃ§a yaralanÄ±rken, kasksÄ±z Hasan Fatih GÃ¶k olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Kadir AkÃ§a ambulansla Aksaray EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. KazayÄ± duyup gelen arkadaÅŸlarÄ±, birbirlerine sarÄ±lÄ±p aÄŸladÄ±.Â

EVE DÃ–NÃœÅž YOLUNDA KAZAÂ

HazÄ±m Kulak Anadolu Lisesi 1'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Kadir AkÃ§a'nÄ±n kendisi gibi amatÃ¶r sporcu olan arkadaÅŸÄ±, AbdÃ¼lhamid Han Fen Lisesi 11'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Hasan Fatih GÃ¶k'Ã¼ motosikletiyle evine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, GÃ¶k'Ã¼n evine 1 kilometre kala kazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Hasan Fatih GÃ¶k'Ã¼n cansÄ±z bedeni otopsi iÃ§in Aksaray EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼st Yusuf Samur polis ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

Kaza ile ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â

