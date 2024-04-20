Liseli Furkan’a ‘Melek’ kalbi

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Yalova Bursa karayolunda 12 Nisan’da, Ziya Ö. yönetimindeki motosiklet, aynı yöne giden otomobile arkadan çarptı. Kazada Ziya Ö. ile arkasındaki Melek Karakaş yaralandı. Melek, hastanede yoğun bakımda 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kızın kazadan 3 gün önce hastaneye giderek organlarını bağışladığı ortaya çıktı. Kalbi, karaciğeri ve böbrekleri Ankara, Bursa ve Çanakkale’de nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu.

BAĞIŞ ÇAĞRISI YAPMIŞ

Melek’in kalbi, Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesi’nde nakil bekleyen lise öğrencisi Emin Furkan Aslan’a önceki gece yapılan operasyonla nakledildi. Nakil operasyonu başarılı geçen Aslan’ın durumunun iyi olduğu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. Aslan’ın, 2.5 yıldır kalp nakli beklediği ve durumunun ağırlaşması nedeniyle 11 aydır hastanede yatarak tedavi gördüğü belirtildi. Liseli gencin daha önce hastanede nakil sırası beklerken kalp resmi çizip, ‘Her bağış yeni bir hayattır’ yazdığı, resimle çekilen fotoğrafını da sosyal medyada paylaşarak bağış çağrısı yaptığı ortaya çıktı. Baba Remzi Aslan, kazada hayatını kaybeden Melek Karakaş’ın durumuna çok üzüldüklerini belirterek ailesine ve operasyonu gerçekleştiren sağlık ekibine teşekkür etti.