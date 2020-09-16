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Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir) (DHA)
Haber Giriş: 16.09.2020 - 14:33 | Son Güncelleme:

Liseli Emre yol kenarında ölü bulundu

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Liseli Emre yol kenarında ölü bulundu
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde lise öğrencisi Emre Ağıroğlu (17), yol kenarında ölü bulundu.

Edremit'in kırsal Hacıaslanlar Mahallesi yakınlarında yol kenarında yerde hareketsiz yatan genci görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri lise 3'ünücü sınıf öğrencisi Emre Ağıroğlu olduğu belirlenen gencin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ağıroğlu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Edremit Devlet Hastanesi'nin morguna, buradan da otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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