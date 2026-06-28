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Liseli Çağlar’dan acı haber: Okul arkadaşı tarafından karne günü bıçaklanmıştı

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#Gaziantep#Mahkeme#Adli Tıp
Liseli Çağlar’dan acı haber: Okul arkadaşı tarafından karne günü bıçaklanmıştı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2026 07:00

Gaziantep’te önceki gün öğle, Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından parkta tartışma çıktı.

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Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 12’nci sınıf öğrencisi Halil A. (18) tarafından göğsünden bıçaklanan 10’uncu sınıf öğrencisi Çağlar Gönülalan (16) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gönülalan, ambulansla Gaziantep Üniversite Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Çağlar Gönülalan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çağlar Gönülalan’ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Başçeşme Mahallesi’nde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Halil A. ise işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Gaziantep#Mahkeme#Adli Tıp

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