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Yavuzkan AKDOĞAN/YEŞİLOVA (Burdur), (DHA)
Haber Giriş: 22.06.2020 - 12:12,Son Güncelleme:

Liseli Bekir, evde ölü bulundu

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Liseli Bekir, evde ölü bulundu
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BURDUR'un Yeşilova ilçesinde lise öğrencisi Bekir Argun (17) evde ölü bulundu.

Yeşilova'ya bağlı Salda köyünde oturan Argun çifti dün öğle saatlerinde eve döndüklerinde lise öğrencisi çocukları Bekir Argun'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Anne ve baba durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Bekir Argun'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bekir Argun'un cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Argun'un kesin ölüm sebebi araştırılıyor.

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