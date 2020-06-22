Liseli Bekir, evde ölü bulundu

Yeşilova'ya bağlı Salda köyünde oturan Argun çifti dün öğle saatlerinde eve döndüklerinde lise öğrencisi çocukları Bekir Argun'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Anne ve baba durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Bekir Argun'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bekir Argun'un cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Argun'un kesin ölüm sebebi araştırılıyor.