Liseli Ayyüce'den 15 gün sonra acı haber: Arkadaşları tabutuna sarılarak ağladı

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Kaza, 22 Temmuz'da saat 22.30 sıralarında Söke-Kuşadası kara yolu Granta mevkisinde meydana geldi. Kuşadası'ndan Söke yönüne giden B.G.'nin kullandığı 35 AİK 623 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

Otomobil karşı şeride geçip, Engin Efe İşbilen yönetimindeki 09 JH 969 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazadan bir gün sonra Engin Efe İşbilen, hayatını kaybetti. Yaralılardan İncirliova Spor Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi ve Söke Latmos Kız Futbol Takımı futbolcusu Ayyüce Naz Polat, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polat'ın ölüm haberi başta ailesi olmak üzere okul ve takım arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu.

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Kazadan 15 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ayyüce Naz Polat'ın cenazesi hastane morgundan alınarak Hacılar Camii'ne getirildi.

Cenazeye Polat'ın anne Melek Ünalan, baba Hilmi Polat, 3 okuldan sınıf arkadaşları, futbol oynadığı takım arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Arkadaşları tabuta sarılarak dakikalarca ağladı. Polat'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazadan 15 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ayyüce Naz Polat'ın cenazesi hastane morgundan alınarak Hacılar Camii'ne getirildi. Cenazeye Polat'ın annesi Melek Ünalan, babası Hilmi Polat, okul arkadaşları, futbol oynadığı takım arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Arkadaşları tabuta sarılarak dakikalarca ağladı. Polat'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.