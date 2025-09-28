Liseli aşçılara iş teklifi yağıyor

Haberin Devamı

TÜRKİYE genelinde faaliyet gösteren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 2 bin 990 mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu bulunuyor. Bu kurumların 638’inde Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı aktif olarak eğitim veriyor. Ayrıca bu yıl İstanbul ve Erzurum’da iki Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlıyor. Bu iki okul için öğrenci alım işlemleri 21 Ekim’e kadar devam edecek.

DAHA MEZUN OLMADAN...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri, meslek liselerindeki yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrencilerinin henüz mezun olmadan iş teklifi aldığını dile getiriyor. Bakanlık tarafından Hürriyet’e yapılan açıklamaya göre, bu alanda eğitim gören toplam 82 bin 269 öğrenci, uygulamalı eğitimle mezun oldukları için sektör tarafından daha fazla tercih ediliyor.

İSTİHDAM ORANI YÜKSEK

MEB tarafından yapılan değerlendirmede yiyecek içecek alanında eğitim öğretim veren mesleki ve teknik Anadolu liselerinden mezun olan gençlerle ilgili olarak şu bilgiler paylaşıldı: “Özellikle turizm, otelcilik ve yiyecek-içecek işletmeleri başta olmak üzere birçok kurum ve şirket, nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla öğrencilerimize staj dönemlerinde ya da son sınıfta iş teklifinde bulunabiliyor. TÜİK’in 2025 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdam oranı yüzde 60.3 düzeyinde. İŞKUR’un sektörel analizleri ise özellikle turizm ve gastronomi sektöründe aşçı, servis elemanı ve mutfak personeline yönelik yüksek istihdam talebi bulunduğunu ortaya koyuyor.”

YURTDIŞINDA DA İŞ BULUYORLAR

MEB’in verilerine göre liseli aşçıların yurtdışında iş bulma imkânı da yüksek: “Yiyecek içecek hizmetleri ile gastronomi ve mutfak sanatları alanı yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde de büyük bir istihdam alanı oluşturuyor. Özellikle turizm, otelcilik ve gastronomi sektörleri uluslararası ölçekte hızla büyüyor ve kalifiye personele her zaman ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle bu alanlarda eğitim almış meslek lisesi mezunlarının yurtdışında da iş bulma imkânı bulunuyor. Ayrıca yiyecek hazırlama, servis yapma, mutfak hijyeni, misafir ağırlama gibi beceriler tüm dünyada benzer standartlarla uygulanır. Bu da mezunların farklı ülkelerde rahatlıkla görev alabilmelerini sağlıyor.”

Meslek liselerinin yiyecek içecek hizmetleri bölümündeki öğrenciler uygulamalı eğitim alıyor.