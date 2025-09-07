×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Liseli Arda ve Buket evrenin sırrının peşinde

Güncelleme Tarihi:

#Dedektör Projesi#NASA#John Hopkins Üniversitesi
Liseli Arda ve Buket evrenin sırrının peşinde
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2025 07:00

Lise öğrencileri Arda Çetinkaya ve Buket Atalay, evrenin sırrını çözecek dedektör projeleriyle NASA’nın ABD’deki John Hopkins Üniversitesi’nde gerçekleştireceği sempozyuma davet edildi. Proje, yüzlerce başvuru arasından seçilen lise düzeyindeki tek çalışma oldu.

Haberin Devamı

TED Darıca Koleji öğrencisi Arda Çetinkaya ve Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Buket Atalay, geçtiğimiz haziran ayında uzaydan sanayiye, tıptan savunmaya kadar pek çok alanda kullanılabilecek bir dedektör geliştirme fikri üzerinde çalışmaya başladı. Öğrenciler bu dedektörle, evrendeki kozmik ışınların dünya atmosferine çarptığında ortaya çıkan müon isimli parçacığın tespit edilebilmesini amaçlıyor. Bu parçacığın yakalanmasıyla elde edilecek bilgiler evrenin bilinmeyen sırlarına ışık tutacak.

Liseli Arda ve Buket evrenin sırrının peşinde

PROJEYİ NASA’YA ANLATACAKLAR

Bu kapsamda gençler, NASA’nın ev sahipliğinde bu yıl 8-12 Eylül tarihlerinde ABD’deki John Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’nda 3’üncüsü gerçekleştirilecek olan sempozyuma davet edildi. Öte yandan Arda ve Buket, NASA’nın düzenlediği HELIOTECH sempozyumunun lise düzeyindeki tek sunumunu gerçekleştirecek.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBiletleri 821 bin TL’den başlıyor… Kara değil ‘altın’ trenBiletleri 821 bin TL’den başlıyor… Kara değil ‘altın’ trenHaberi görüntüle

Aynı sempozyumda sunum yapacak diğer ekipler Harvard, Caltech (Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü), MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) ve Princeton gibi dünya çapında tanınmış üniversitelerden gelen yüzlerce başvuru arasından seçildi.

Liseli Arda ve Buket evrenin sırrının peşinde

Gözden KaçmasınGücü gücü yetene dönemi başlamışGücü gücü yetene dönemi başlamışHaberi görüntüle

‘MÜON’ İÇİN DEDEKTÖR

Prototip çalışmalarına önümüzdeki haftalarda başlayacaklarını dile getiren Arda Çetinkaya, projeleriyle ilgili şunları söyledi: “Müon parçacığını yüksek verimle tespit etmek çok kolay bir işlem değil. Çıplak gözle görülemeyen bu parçacıklar çok değerli bilgiler taşıyor. Ancak tespit edilmeleri oldukça zor. Biz de bu zorluğu aşacak yeni bir dedektör geliştirdik. Işık yayan özel bir plastikten yaptık. Plastiğin içine yerleştirdiğimiz maddeler sayesinde müon geçtiğinde çıkan ışığı yaklaşık 3 kat oranında artıracak bir tasarım yaptık. Projemizle hem parçacık fiziği hem de uzay çalışmalarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu dedektör tıp ve savunma sanayisinde de kullanılabilir.”

Haberin Devamı

Liseli Arda ve Buket evrenin sırrının peşinde

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dedektör Projesi#NASA#John Hopkins Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!