Liseli Arda ve Buket evrenin sırrının peşinde

TED Darıca Koleji öğrencisi Arda Çetinkaya ve Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Buket Atalay, geçtiğimiz haziran ayında uzaydan sanayiye, tıptan savunmaya kadar pek çok alanda kullanılabilecek bir dedektör geliştirme fikri üzerinde çalışmaya başladı. Öğrenciler bu dedektörle, evrendeki kozmik ışınların dünya atmosferine çarptığında ortaya çıkan müon isimli parçacığın tespit edilebilmesini amaçlıyor. Bu parçacığın yakalanmasıyla elde edilecek bilgiler evrenin bilinmeyen sırlarına ışık tutacak.

PROJEYİ NASA’YA ANLATACAKLAR

Bu kapsamda gençler, NASA’nın ev sahipliğinde bu yıl 8-12 Eylül tarihlerinde ABD’deki John Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’nda 3’üncüsü gerçekleştirilecek olan sempozyuma davet edildi. Öte yandan Arda ve Buket, NASA’nın düzenlediği HELIOTECH sempozyumunun lise düzeyindeki tek sunumunu gerçekleştirecek.

Aynı sempozyumda sunum yapacak diğer ekipler Harvard, Caltech (Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü), MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) ve Princeton gibi dünya çapında tanınmış üniversitelerden gelen yüzlerce başvuru arasından seçildi.

‘MÜON’ İÇİN DEDEKTÖR

Prototip çalışmalarına önümüzdeki haftalarda başlayacaklarını dile getiren Arda Çetinkaya, projeleriyle ilgili şunları söyledi: “Müon parçacığını yüksek verimle tespit etmek çok kolay bir işlem değil. Çıplak gözle görülemeyen bu parçacıklar çok değerli bilgiler taşıyor. Ancak tespit edilmeleri oldukça zor. Biz de bu zorluğu aşacak yeni bir dedektör geliştirdik. Işık yayan özel bir plastikten yaptık. Plastiğin içine yerleştirdiğimiz maddeler sayesinde müon geçtiğinde çıkan ışığı yaklaşık 3 kat oranında artıracak bir tasarım yaptık. Projemizle hem parçacık fiziği hem de uzay çalışmalarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu dedektör tıp ve savunma sanayisinde de kullanılabilir.”

