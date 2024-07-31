Liseli amelelik yaptığı inşaattan düştü

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Olay, dün saat 13.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak’ta meydana geldi.

AĞABEYİYLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORDU

Hacı Ali Karamercan Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Samet Ceyran, yaz döneminde para biriktirmek için ağabeyiyle birlikte inşaatta çalışıyordu. Samet Ceyran, 15 katlı inşaatın ikinci katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı genci, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Ceyran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastanedeki otopsi işlemleri tamamlanan Ceyran’ın cenazesini ailesi teslim aldı. Hulusi Akar Camisi’ndeki cenaze törenine Ceyran’ın ailesi ve yakınları katıldı. Samet Ceyran, kılınan namazın ardından Kocasinan ilçesi Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı’nda toprağa verildi.