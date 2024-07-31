×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Liseli amelelik yaptığı inşaattan düştü

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Erciyes Üniversitesi#Soruşturma
Liseli amelelik yaptığı inşaattan düştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 07:00

Kayseri’de yaz tatilinde inşaatta çalışan lise son sınıf öğrencisi Samet Ceyran, 15 katlı binanın ikinci katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak’ta meydana geldi.

AĞABEYİYLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORDU

Hacı Ali Karamercan Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Samet Ceyran, yaz döneminde para biriktirmek için ağabeyiyle birlikte inşaatta çalışıyordu. Samet Ceyran, 15 katlı inşaatın ikinci katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı genci, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Ceyran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastanedeki otopsi işlemleri tamamlanan Ceyran’ın cenazesini ailesi teslim aldı. Hulusi Akar Camisi’ndeki cenaze törenine Ceyran’ın ailesi ve yakınları katıldı. Samet Ceyran, kılınan namazın ardından Kocasinan ilçesi Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Erciyes Üniversitesi#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!