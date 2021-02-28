Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk tarih verdi!

Edinilen bilgiye göre, birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak. Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenecek. İşte, konuya dair ayrıntılar...

BAKAN SELÇUK'UN SON AÇIKLAMALARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Okulların açılmasına ilişkin bir soru üzerine Bakan Selçuk, bazı illerde vaka sayılarındaki artışlara bağlı olarak, Sağlık Bakanlığının hangi illerin "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" kategoride olduğunu belirlediğini ve buna göre il hıfzıssıhha kurullarının karar aldığını söyledi.

Çeşitli illerde ani vaka artışlarının bulunduğuna dikkati çeken Selçuk, "1 Mart'ta okulları açalım sonra ortaya çıkacak rapora göre 2 Mart'ta tekrar kapatalım" gibi bir problem yaşanmaması için tedbir almak istediklerini belirtti.

Selçuk, "İller ve çok yüksek, orta, düşük kategoriler belli olduğunda, Milli Eğitim Bakanlığı zaten genel olarak bir takipte ama Sayın Valilerimiz de kendi illeri ile ilgili bu tedbirleri alacaklar." dedi.

Tüm illerde 2 Mart'ta yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağına ilişkin soruya Selçuk, "Tüm iller için 2 Mart geçerli. Bu zaten söylenmişti ancak Sağlık Bakanlığının son 7 gün için ortaya çıkaracağı vaka sayıları ve hangi ilde kaç vaka var 100 binde, bunların belirlenmesi ile diyelim ki 'çok yüksek', 'yüksek' riskli iller söz konusu, valiliklerce il hıfzıssıhha kurulu marifetiyle o ilde 2 Mart'ta da açmayabilirler. Çünkü yerinde karar bunu gerektiriyor. Yani 'bizim ilimizde artış çok hızlı, dolayısıyla biz valilik olarak böyle bir tedbiri öngördük' diye böyle tedbir alabilirler." yanıtını verdi.

"Yüz yüze sınavlarla ilgili tedbir alınması gerekti"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, liselerde yüz yüze sınavlara ilişkin bir soruya karşılık, şöyle konuştu:

"2 Mart meselesi gündeme gelince illerdeki sınavlarla ilgili de bir tedbir almak gerekti. Yani diyelim ki 3 Mart'ta ya da 2 Mart'ta, 5 Mart'ta bir vilayet, bir ilimiz o ildeki okulların kapatılması konusunda karar alırsa o zaman sınavlarla ilgili de bir karışıklık olacak. Yani biz '1 Mart akşamı yarın var ya da yok' demiş olacağız, bu da bir kargaşaya yol açacak bunun önüne geçebilmek için de 8 Mart tarihinden başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek."