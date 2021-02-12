Liselerde sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB 2021 sorumluluk sınavı tarihini açıkladı

Liselerde sorumluluk sınavı yüz yüze eğitim takvimi ile netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre liselerde sorumluluk sınavları, 22-26 Şubat 2021 ve 01-31 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Ders yılının ilk haftası içinde yapılması gereken ’Hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9’uncu sınıfa geçiş’ sınavları kapsamında 22- 30 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen yeterlilik sınavlarında başarısız olan öğrenciler, yine aynı usulle 1- 31 Mart 2021 sorumluluk sınavı döneminde de yeterlilik sınavına alınacak.

MEB SORUMLULUK SINAVI TARİHLERİNİ AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde yüz yüze eğitime geçişle ilgili usul ve esasları belirledi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 12’nci sınıflarda 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyle yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince planlanacak.

MEZUN ÖĞRENCİLERİN SINAV TARİHİ

Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılması gereken sorumluluk sınavlarına yönelik olarak; 2020 YKS sonucunda bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ve geçici kayıtları yapılan ancak sorumlu dersi bulunduğu için ortaöğretim kurumlarından mezun olamamış öğrenciler ile sorumlu dersi bulunduğu için ortaöğretim kurumlarından mezun olamamış diğer öğrencilerin sorumluluk sınavları, 22- 26 Şubat 2021 arasında yapılacak olup sınavlarda başarılı olanların mezuniyetleri ile diplomalarının düzenlenip teslim edilmesine ilişkin iş ve işlemler en geç 5 Mart 2021 tarihine kadar tamamlanacak.

Sorumlu olarak sınıf geçen diğer öğrencilerin yapılması gereken sorumluluk sınavları, eğitim kurumu müdürlüklerince 1- 31 Mart 2021 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlanacak.

EN AZ KAÇ PUAN GEREKLİ?

Ders yılının ilk haftası içinde yapılması gereken ’Hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9’uncu sınıfa geçiş’ sınavları kapsamında 22- 30 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen yeterlilik sınavlarında başarısız olan öğrenciler, yine aynı usulle 1- 31 Mart 2021 sorumluluk sınavı döneminde de yeterlilik sınavına alınacak. Yapılacak sınavlarda 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.