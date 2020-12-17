Liseler ne zaman açılacak? İşte en son gelişmeler

'Liseler ne zaman açılıyor?' sorusu eğitim hayatına devam eden öğrencilerin yanı sıra aileleri tarafından da merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, konuya dair gelişmeler...

BAKAN'DAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili, "Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.





Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal deyince çocukların aklına artık önce mesafe geliyor. 'Uzak' deyince uzaktan eğitim, 'canlı' deyince canlı ders... Ama 'okul' deyince hâlâ sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve mutlu oldukları günler geliyor. Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz" mesajını verdi.





MEB'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM GENELGESİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfları hariç, resmi ve özel anaokulları ile uygulama sınıflarında yüz yüze eğitime geçilmesine ilişkin genelge yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un imzasıyla milli eğitim müdürlüklerine gönderilen genelgede, "Kovid-19 salgınının etkilerinin azaltılması ve halk sağlığının korunması kapsamında alınan tedbirler, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda 14 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında yeniden değerlendirilmiş ve ana sınıfları hariç kamuya ait okul öncesi kurumlarında yüz yüze eğitime başlanabileceği kararı alınmıştır" denildi.

Karar doğrultusunda; Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim gerçekleştirilebileceği bildirilen genelgede, "Velilerin talebine bağlı olarak il, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kararı doğrultusunda resmi anaokulları, özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarında yüz yüze eğitime geçilebilecektir. Resmi okullardaki yüz yüze eğitimler, daha önce açıklanan ilgili yazılardaki esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Yüz yüze eğitime geçecek olan resmi anaokulları, özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarının ilgili il, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenerek okul öncesi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm tedbirlerin zamanında alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim" ifadeleri yer aldı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüz yüze eğitimin tam olarak ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı. Konuya dair resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.