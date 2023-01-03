Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Liseler arası futsal turnuvasında tekmeli- yumruklu kavga! Diskalifiye oldular

Güncelleme Tarihi:

#Ordu#Futsal#Turnuva
Liseler arası futsal turnuvasında tekmeli- yumruklu kavga Diskalifiye oldular
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 14:54

Ordu’da, liseler arası futsal turnuvasında öğrenciler, tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırırken, maç iptal edildi. Özel lisenin beden eğitimi öğretmeni Hasan Güdek de sahaya giren taraftarları yumrukladı. İki takım, diskalifiye edilirken, öğretmen ve 10 öğrenci de disipline sevk edildi.

Haberin Devamı

Ordu Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan Okul Sporları Futsal Yarı Final Müsabakası’nda, Fatsa Necip Fazıl Kısakürek Lisesi ile Ünye Özel Nazmi Arıkan Canik Fen Bilimleri Lisesi, karşı karşıya geldi.

Fatsa ekibinin 3-1 önde olduğu mücadelede, bitime 4 dakika kala sporcular arasında başlayan gerginlik, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tribünlerde maçı izleyen iki okuldan öğrenciler de sahaya girerek kavgaya dahil oldu.

Liseler arası futsal turnuvasında tekmeli- yumruklu kavga Diskalifiye oldular

Bu sırada Ünye Özel Nazmi Arıkan Canik Fen Bilimleri Lisesi'nin beden eğitimi öğretmeni Hasan Güdek, sahaya giren Fatsa ekibinin taraftarlarına yumrukla saldırdı. Güçlükle sona erdirilen kavga sonrası maç iptal edildi.

Haberin Devamı

Yapılan değerlendirmenin ardından iki takım da turnuvadan diskalifiye edildi. Öğrenciye saldırdığı gerekçesiyle beden eğitimi öğretmeni Hasan Güdek ve Fatsa ekibinin 6, Ünye ekibinin 4 oyuncusu İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Tekme ve yumruklu kavga ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde iki takımın oyuncularının ve taraftarlarının kavga ettiği anlar yer aldı.

Liseler arası futsal turnuvasında tekmeli- yumruklu kavga Diskalifiye oldular

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ordu#Futsal#Turnuva

BAKMADAN GEÇME!

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat!

#Sağlık
Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Önce Mersinden sonra da Zonguldaktan içimizi yakan haberler geldi Akran zorbalığı neden bu kadar arttı | 10 SORU 10 CEVAP

Önce Mersin'den sonra da Zonguldak'tan içimizi yakan haberler geldi! Akran zorbalığı neden bu kadar arttı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Akran Zorbalığı

BAKMADAN GEÇME!

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat!

#Sağlık
Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Önce Mersinden sonra da Zonguldaktan içimizi yakan haberler geldi Akran zorbalığı neden bu kadar arttı | 10 SORU 10 CEVAP

Önce Mersin'den sonra da Zonguldak'tan içimizi yakan haberler geldi! Akran zorbalığı neden bu kadar arttı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Akran Zorbalığı