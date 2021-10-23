‘Liseden terk’ gençlere destek

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Toplantıda öğrencilerle de bir araya gelen Emine Erdoğan, “Türkiye’de 15-24 yaş grubunda, lise eğitimini tamamlamadan okulu terk eden öğrenci sayısı oldukça yüksek. Bu sorunun nedenlerini tahlil ettiğimizde, birinci sırada boşanmaları görüyoruz. Okulu terk eden toplam öğrencilerin yüzde 50’si, ailedeki boşanmanın olumsuz etkileriyle okuldan uzaklaşıyor. ‘İşim var. Okula gidiyorum.’ projesinin sektöre yansıyan olumlu etkileri de var. Aldığım bilgiye göre, ara eleman ihtiyacını karşılayamayan birçok firma, bu projeye büyük bir ilgi göstermiş” dedi. Emine Erdoğan dün ayrıca Türkiye–Afrika III. Ekonomi ve İş Forumu’nda ‘Türkiye–Afrika Kadın Liderlik Diyaloğu’ konulu panele de katıldı. Emine Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’ndeki panelde “Afrika, 21. Yüzyılın parlayan yıldızıdır” diye konuştu.