Lisedeki zorbalığa çifte soruşturma

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Zonguldak Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde çekilen görüntülerde 11’inci sınıf öğrencisi N.G.’nin sınıftaki arkadaşları tarafından darp edildiği görüldü. N.G.’ye tekme ve tokat atan öğrenciler, başını art arda tahtaya vurdu. Öğrenciler, arkadaşlarına zorla şınav çektirmeye çalıştı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine N.G.’nin ailesi şikâyetçi oldu. Başlatılan soruşturmada, okul idaresi olaya karıştığı iddia edilen 10 öğrenciye, 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası verdi. Disiplin soruşturması sürerken olaya karışan 4 öğrenci önceki akşam gözaltına alındı. Öğrenciler, dün sabah sevk edildikleri adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ise bir öğretmenin öğrencilerine şiddet uyguladığı iddia edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, Zonguldak Ereğli ve İzmit’teki şiddet olayları ile ilgili soruşturma başlattı.Bakanlıktan yapılan açıklamada “Bakanlığımız ‘şiddete sıfır tolerans’ anlayışıyla süreci hassasiyetle yakından takip etmektedir” denildi.

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VİDEOYU ÇEKEN ÖĞRENCİYE SALDIRI

Öte yandan N.G.’nin darbedildiği anları cep telefonu ile kaydeden liseli genç sokak ortasında saldırıya uğradı. Feci şekilde dövülen gencin fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımlarda olaya karışan diğer öğrencilerin de tehdit edildiği görüldü. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.