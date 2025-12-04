Lisedeki sosyal deneyde beklenen hareketi tek bir öğrenci sergiledi: İdare çeyrek altınla ödüllendirdi

Haberin Devamı

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere çevre bilincini kazandırmak için çevre deneyi gerçekleştirildi. Okul idaresi tarafından öğrencilerin geçtiği koridora pet şişe bırakıldı.

Teneffüs zili çalında sınıflardan çıkan öğrenciler merdivenden inerken dışarı çıktı. Birçok öğrenci pet şişenin üzerinden geçip gitti. Bu sırada cep telefonuyla da görüntü çekildi. Onlarca öğrencinin arasından Bora Sarı, yerde gördüğü şişeyi alıp çöpe attı. Okul Müdür Yardımcısı Duran Bilgin, hemen öğrenciyi durdurup, onu çeyrek altınla ödüllendirdi. Duran Bilgin, çevreye gösterdiği duyarlılık nedeniyle öğrenci Bora Sarı’yı tebrik etti.

