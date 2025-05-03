Lisede yurtdışına ilgi arttı

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Özellikle büyük şehirlerdeki prestijli özel liselerin 400 bin TL’den başlayıp 1 milyon TL’nin üzerinde fiyatlara ulaşması farklı alternatifleri cazip kılıyor. Diğer yandan üniversiteye girişte sınav stresinden de uzaklaşmak isteyen aileler, çocuklarını Kanada, İngiltere, İsviçre ve Amerika’daki liselere göndermeyi tercih ediyor. İspanya, Hollanda, Hırvatistan ve Malta ise yıldızı yeni parlayan ülkeler olarak öne çıkıyor. UED uzmanları bu yıl yurtdışı lise tercihinde yaklaşık yüzde 30’luk bir artış gözlendiğine dikkat çekiyor.

Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği (UED) Eski Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi ve ASBA Yurtdışı Eğitim Danışmanlık kurucusu Aslıhan Özenç, “Ebeveynler özellikle üniversiteye giriş sınavının yaklaştığı dönemde okul masraflarına eklenen YKS hazırlık maliyetlerine de katlanmak zorunda kalıyor. Yurtdışında lise eğitimi gören öğrenciler, Türkiye’deki gibi merkezi sınavlara girmeden üniversite başvurusu yapabiliyor. Özellikle İngiltere ve ABD gibi ülkelerde A-Level, IB, AP ve SAT gibi uluslararası sınavlarla üniversiteye giriş mümkün oluyor” dedi.

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HANGİ OKUL NE KADAR ?

İngiltere’deki yatılı liselerde yıllık ücretler konaklama, eğitim ve yemek masraflarıyla birlikte 42 bin ile 58 bin Sterlin arasında değişiyor. Bu da yaklaşık olarak 2.1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında bir maliyet anlamına geliyor.

Kanada’da fiyat-performans açısından öne çıkıyor. Devlet liselerinde uluslararası öğrenciler için tüm masraflar 21 bin-27 bin Kanada doları arasında değişiyor; bu da yaklaşık 586 bin TL ile 754 bin TL arasında bir rakama denk geliyor. Özel liselerde ise maliyet yıllık 920 bin TL ile 1.5 milyon TL arasında değişiyor.

ABD’de yıllık ücretler tüm masraflarla 29 bin ile 55 bin dolar arasında. Bu da 1.1 milyon-2.1 milyon TL arasında maliyeti ifade ediyor.

Barınma, eğitim ve yemek dahil olarak yıllık Malta ve Hırvatistan’da 1 milyon, İspanya’da 1.5 milyon TL civarında seyrediyor. Hollanda’da ise 2 milyon TL’ye yaklaşıyor.

İsviçre’de lise eğitimi almak isteyen bir öğrencinin yıllık maliyeti sağlık sigortası gibi detaylar da dahil 104 bin ile 110 bin İsviçre Frangı arasında değişiyor. Yani İsviçre’de lise okumak yaklaşık 5 milyon TL’ye denk gelen yıllık ücretiyle hem Türkiye’deki yüksek ücretli okullar hem de dünyanın diğer ülkeleri arasında öne çıkıyor.