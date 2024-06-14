Lisede uygunsuz kıyafet gerginliği... Bakan Tekin: Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olaydı, inceleniyor

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Etimesgut Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulu'nda 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda konuşuyor.

Bakan Tekin'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Otizmli çocuğumuzla ilgili olay yaşadık. Öğretmeni linç ettiniz ama buna hakkınız var mı? Araştırmadan öğretmen arkadaşımıza bunu yapmaya hakkınız var mı? Olayın detayına baktığımızda öğretmen arkadaşımız bütün öğretim yılı boyunca ilgilendiğini görüyoruz. Tüm öğretmenlerimiz zan altında bırakılıyor. Bakan olarak bunun sosyal medya, sivil toplum olarak herkesi sorumlu davranmaya davet ediyorum. Bu tür istenmeyen olaylarda iyi niyetli yaklaşımla banaklığımızın, müdürlüklerimizin haberdar olması gerek. Bunun çözümünü aramadan doğrudan medyatik hale getirilmesi basın etiği açısından da toplumsal etik açısından da doğru değil.

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KONTENJANIN ÜSTÜNDE KATILIM SAĞLANDI

Olayın başından itibaren incelemek lazım. Bizim 76 bin okulumuz var, ben üzüntü duyuyorum ve tartışmalar bu yöne evrildiği için huzursuzum. Maalesef medyada bu tür olaylar speküle edilerek veriliyor. Olayın başlangıç noktası, okul müdürü bir kontenjan veriyor öğrencilere. Bir kapasite doğrultusunda misafir ediliyor öğrenciler ve misafirleri mezuniyet töreninde. Öğrenciler fazla kişi ile geldiği için yaşanmış bir olay. İlçe milli eğitim müdürümüz hızlıca olay yerine geliyor ve problemi çözüp hızlıca öğrencilerin mezuniyet törenine katılmasını sağlıyor. Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay. Gerekli işlemleri yapacağız.

DEVAMSIZLIK AFFI DÜŞÜNMÜYORUZ

Sınıf tekrarı ile ilgili okullarımızda bu anlamdaki işlemler tamamlanmadı. Bayram sonrası net rakamları göreceğiz. Genel olarak bakıldığında marjinal tablo ile karşı karşıya değiliz. Sınıf tekrarını niye yaptık; her ay resmi olarak ilan ettiğimiz öğretmen buluşmaları yaptık. Her ay minimum okullarda 15-20 öğretmenle toplantı yatık. Öğretmenlerimizin emeklerinin karşılığının alınabilmesi, ,itibarlarının korunması açısından tedbirlerdi. Öğrenci açısından başarının artırılması için alınan tedbirdi. 9. sınıflar üzerinden yürütülen spekülasyonlar doğru değil. 12. sınıflar açısından çocuklarımızın üniversite hazırlık anlamında en çok faydalanacakları alanın bizim okullarımız olduğuna inanıyoruz. Kaçak eğitim veren kurslarda ya da farklı yapıların kurslarında eğitim öğretim adı altında sınav hazırlık kursu almasını istemiyoruz. Öğretmenlerimiz ile bu süreci geçirmesini istiyoruz. ÖSYM ile sağlıklı süreç yürütüyoruz. Yarıya yakını öğretmenlerimiz tarafından hazırlanacak şekilde havuz oluşturuldu. ÖSYM başkanı ile de konuştuk. Sınav için çıkan soruların tamamı bizim müfredatımız odaklı. Bunu sağlamak için de başka tedbirler almıştık. Devam için aldığımız kararın gerekçesi buydu. Herhangi bir af ya da düzenleme düşünmüyoruz devamsızlıkla ilgili. Çocuklarımız inşallah bu düzene alışacaklar ve daha fazla okulda vakit geçirecekler.

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Açıköğretim örgün öğretim dışına çıkmış, insani nedenlerle örgün öğretim alamayacak olan çocukları yönlendirdiğimiz mekanizma. Biz çocuklarımızın örgün öğretime gelip bizim öğretmenlerimizden eğitim almasını istiyoruz. Normale döndük aslında.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN MAAŞ ŞİKAYETİ

Bu konu da speküle edildi. Pandemi sürecinde özel okullarda irtifa kaybettiler. Sonrasında bazı özel okullar bünyesinde çalıştırdıkları öğretmenelere hak etiklerinin altında özlük ödediklerini Öğrendik. Özel okul politikamızın artık normalleşmesi gerektiğini kendilerine söyledik. Pandemi koşullarında biz küçüldük, bazı tedbirler almaya gittik dediler. Mayıs ve haziran aylarında öğretmenlerle yaptıkları sözleşmelerde öğretmenlerin hakkını koruyacak mali tabloyu sunmalarını söyledik. Önümüzdeki yıl sorunu çözeceklerini deklare ettiler. Yasal düzenlemeyi doğru bulmuyorum. Özel okul sahiplerinin bu anlaşmaya riayet edeceklerini düşünüyorum. Öğretmen arkadaşlarımız bize iletirse okullarla gerekli görüşmeleri yaparız.