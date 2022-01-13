Lisede son hafta yoklama alınır mı?

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Son hafta yoklama alınır mı sorusu, 2022 yılında da eğitim gündemindeki yerini aldı. Uzun bir maratonun ardından yarı yıl tatiline girmeye hazırlanan milyonlarca öğrenci, karne alacağı günü beklemeye başladı. Peki, okulun son haftası yoklama alınır mı? İşte detaylı bilgiler

OKULUN SON HAFTASI YOKLAMA ALINIR MI?

Okulun son haftası yoklama alınıp alınmayacağı konusunda detayları merak eden on binlerce öğrenci, ders programının tamamlanması ve karne basım işlemlerine başlanılması nedeniyle okula gidip gitmemenin kararsızlığını yaşıyor.

İlk dönemin son haftasında karnelerin yanında verilecek başarı belgeleri kadar merak edilen bu durum, öğrenciler kadar velileri de yakından ilgilendiriyor. Havaların soğuması nedeniyle evlatlarının dışarı çıkmasını istemeyen yüz binlerce vatandaş, son hafta yoklamasının önemini sorguluyor.



Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin, özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrencilere okulun son gününe kadar devam etme uyarısı önemini korurken, öğrencilerin konuyu detaylı araştırması ise hız kesmiyor.



Geçtiğimiz yıllarda, okulun son haftasının pazartesi ve salı günleri tamamlanan ders programı, karne basım işlemlerinin hızlanması sebebiyle çarşamba ve perşembe günleri boş geçmekteydi. Dolayısıyla çarşamba günü itibariyle yoklama alınma işlemi gerçekleşmeyebilmekteydi. Fakat, bu konu hakkında en detaylı bilgi okul yönetimi tarafından verilecektir.