Lisede silahlı dehşet

Ankara Etimesgut’taki Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi’nde dün sabah 08.50 sıralarında, okulda hizmetli olarak çalışan Murat Ekinci, öğrencilerin derse girdiği sırada okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler’in makam odasına girdi. Kısa süreli bağrışmaların ardından Ekinci, üzerinde taşıdığı tabanca ile okul müdürünü göğsünden silahla vurarak yaraladı. Okula gelen polisler, elinde silah ile vurduğu okul müdürünün başında bekleyen Ekinci’ye “Teslim ol” çağrısında bulundu. Ancak Ekinci polise teslim olmak yerine kafasına bir el ateş etti.

TABANCA RUHSATSIZ

Saldırgan ile okul müdürü, hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Gürüler hayati tehlikeyi atlatırken, Ekinci yaşamını yitirdi. Saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Ekinci’nin engelli kadrosundan bu yıl okulda göreve başladığı öğrenildi. Ekinci’nin bir hafta izinli olarak okula gelmediği, dün işbaşı yaptığı, saldırıyı da izinli olduğu dönemde planladığı değerlendiriliyor. Ekinci’nin olayda kullandığı ruhsatsız tabancayı nereden ve nasıl aldığı araştırılıyor. Halen yoğun bakımda olan okul müdürünün vereceği ifadesinin olayı aydınlatacağı belirtildi.

ÖĞRENCİLER GÜVENDE

Silah seslerinin duyulmasının ardından derste olan öğrencilerin öğretmenleri tarafından yangın merdivenleri kullanılarak okuldan çıkarıldığı öğrenildi. Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Öğrencilerin okuldan güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanmıştır” denildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, olayın ardından okul müdürünün sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. MEB, olayla ilgili soruşturma başlattı.

'SENİ VURACAĞIM'

Gürüler’in durumunun iyi olduğunu belirten arkadaşı Hamza Yılmaz, “Müdür bey olayı bana şöyle anlattı. ‘Kendisi izin istedi, verdim’ diyor. ‘10 gün izin kullandı. Odama geldi, kapıyı kapattı, ‘ben seni vuracağım’ dedi. Birden boğuştuk. Silahtan çıkan kurşun omzuma geldi. Daha sonra arkadaşlar gelerek beni kurtardı” dedi.