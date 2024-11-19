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Lisede pencereden düşen Beril, kurtarılamadı

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#Kocaeli#Lise #Vefat
Lisede pencereden düşen Beril, kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 14:50

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğitim gördüğü lisenin 1'inci kat penceresinden düşen Beril S. (16), hayatını kaybetti.

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Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Serdar Mahallesi'ndeki Muammer Dereli Fen Lisesi'nde meydana geldi. 10'uncu sınıf öğrencisi Beril S., henüz bilinmeyen bir nedenle okulun 1'inci katındaki pencereden düştü. Kızın düştüğünü görenlerin ihbarıyla okula polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerindeki ilk müdahale sonrası Beril S. önce İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Beril S. kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kocaeli#Lise#Vefat

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