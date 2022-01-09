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Lisede öğrenciye feci dayak! Valilik: Yasal işlem başlatıldı

#Gaziantep#Şahinbey#Darp

Gaziantep'te bir lisede öğretmenin öğrenciyi dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerle ilgili Gaziantep Valiliği yasal işlem başlattı.

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Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Bostancık Anadolu Lisesi’nde görevli bir öğretmen, ders sırasında öğrencisini tekme tokat dövdü. Öğretmenin öğrenciyi dövdüğü anları başka bir öğrenci ise telefon kamerasıyla kayda aldı. Öğretmenin öğrenciye birkaç defa tokat atması görüntülerde yer alırken, görüntüler sırasına geçmek için hareketlenen öğrenciye öğretmenin tekme atmasıyla son buldu.

“VALİLİK TAKİP EDECEK”

Öğrencinin darp edilme görüntüsüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, görüntülere ilişkin yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Vali Gül, “Bostancık Anadolu Lisemizdeki bir öğretmenimizin öğrencilere uyguladığı şiddet görüntüleri üzerine yasal işlemler başlatılmış olup, konu valiliğimizce takip edilecektir” ifadelerini kullandı.

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#Gaziantep#Şahinbey#Darp

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