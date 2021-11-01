Lisede müdür yardımcısı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Başiskele ilçesinde, Şehit Ozan Özen Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde meslek dersleri öğretmeni olan ve müdür yardımcılığı yapan Akın Öztürk, 1,5 ay önce koronavirüse yakalandı.

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde 25 gün tedavi gören Öztürk, daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Öztürk gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir doz aşı olduğu öğrenilen Öztürk için daha önce görev yaptığı Şehit Fatih Sultan Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde cenaze namazı kılındı. 3 çocuk babası Öztürk’ün cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Giresun’a götürüldü.