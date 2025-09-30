×
Lisede akran vahşeti! 'Ayakkabıma bastın' suçlamasıyla feci şekilde darbedildi: Kalbi durdu, beyin kanaması geçirdi

Güncelleme Tarihi:

Lisede akran vahşeti Ayakkabıma bastın suçlamasıyla feci şekilde darbedildi: Kalbi durdu, beyin kanaması geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 11:41

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki lisede dehşete düşüren bir olay yaşandı. İki öğrenci arasında 'ayakkabıma bastın' kavgası çıktı. Çıkan bu kavgada aldığı darbe sonucu ağır yaralanan 9. sınıf öğrencisi beyin kanaması geçirdi, kalbi duran çocuğun yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Okullardaki akran zorbalığına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Çanakkale Biga'da yaşanan olay duyanların kanını dondurdu.

'AYAKKABIYA BASMA' TARTIŞMASINDA DARBEDİLDİ

İddiaya göre, 25 Eylül'de İÇDAŞ Biga Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 9. sınıfta öğrenim gören Murat Duha ile sınıf arkadaşı arasında 'ayakkabısına basma' nedeniyle tartışma çıktı.

Lisede akran vahşeti Ayakkabıma bastın suçlamasıyla feci şekilde darbedildi: Kalbi durdu, beyin kanaması geçirdi

KALBİNE YUMRUK ALDI, KAFASINI SIRAYA ÇARPTI

Tartışmanın büyümesi üzerine kalbine aldığı darbelerle ağır yaralanan Murat Duha'nın kalbi durdu. Arkadaşının yumruklarına maruz kalan çocuk kafasını da sıraya çarparak beyin kanaması geçirdi. Tekme darbeleriyle karaciğer ve akciğer kanaması geçirdiği de iddia edildi. İhbar üzerine liseye gelen 112 Acil Sağlık ekibi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Murat Duha'yı ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Lisede akran vahşeti Ayakkabıma bastın suçlamasıyla feci şekilde darbedildi: Kalbi durdu, beyin kanaması geçirdi

ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK

Beyin kanaması geçiren ve sonrasında entübe edilen öğrenci, sağlık durumunun kritik olması nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi. Öğrencinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Akran zorbalığının yaşandığı iddia edilen olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

 

 

