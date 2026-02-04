×
Gündem Haberleri

Lisede kahreden ölüm: 12. sınıf öğrencisi Rabia kurtarılamadı

#Lise#Bursa#Kalp Krizi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 10:01

Bursa’da okulda geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan 12’nci sınıf öğrencisi Rabia Akyüz (17), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yıldırım ilçesinde eğitim veren Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 12/A sınıfı öğrencisi Rabia Akyüz, dün ders sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akyüz, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kalp rahatsızlığı olduğu bildirilen Rabia Akyüz, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Ölümüyle ailesini ve okul arkadaşlarını yasa boğan Rabia, bugün Bursa'da toprağa verilecek.

#Lise#Bursa#Kalp Krizi

