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Liselerde eğitim öğretim süresi düşecek mi? Milli Eğitim Bakanı Tekin, TBMM'de yanıtladı

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#Zorunlu Eğitim#Milli Eğitim Bakanı#Yusuf Tekin
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 12:46

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürüleceği iddiaları hakkında, AK Parti'nin TBMM grup toplantısı öncesi açıklamada bulundu. Bakan Tekin, konuyla ilgili "Türkiye'deki beklentilere bakıyoruz, kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, lise eğitiminin süresiyle ilgili tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu. AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

Liselerde eğitim öğretim süresi düşecek mi Milli Eğitim Bakanı Tekin, TBMMde yanıtladı

"BİR TALEP OLURSA İLGİLİ BİRİMLERİMİZLE DEĞERLENDİRİRİZ"

4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığı sorusuna cevap veren Tekin, "Türkiye'de ortalama eğitim süresiyle ilgili rakamlara bakıyoruz, uluslararası göstergelere bakıyoruz, Türkiye'deki beklentilere bakıyoruz, kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz. Nihayetinde bu yasama organının yetkisinde. Biz de değerlendirmelerimizi yasama organına bildiririz. Ama şu anda biz sadece kamuoyundaki tartışmaları sizler gibi izliyoruz, raporları okuyoruz. Bu raporlardaki ifadeleri bilim insanları, akademisyen ve öğretmen arkadaşlarımız, bakanlıktaki ilgili birimler değerlendiriyorlar. En son bir karara varırsak bu kararı ilgili siyasi mekanizmalarla paylaşırız" dedi.

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#Zorunlu Eğitim#Milli Eğitim Bakanı#Yusuf Tekin

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