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Lisede dehşete düşüren görüntü: Kız öğrenci, sınıf arkadaşı kızı dövdü

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#Kocaeli#Lise#Kız Öğrencilerin Kavgası
Lisede dehşete düşüren görüntü: Kız öğrenci, sınıf arkadaşı kızı dövdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 13:50

Kocaeli’nin Derince ilçesindeki bir lisede kız öğrenci, sınıf arkadaşı kızı, darbetti. O anlar başka bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, valilik olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığını bildirdi.

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Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi’nde bulunan Zehra-Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. 9’uncu sınıftaki kız öğrenciler arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Lisede dehşete düşüren görüntü: Kız öğrenci, sınıf arkadaşı kızı dövdü

Öğrencilerden biri tartışma sırasında, sınıf arkadaşını yere düşürüp, diziyle vurduktan sonra kafasına tekme attı, ardından da, “Çok güzel saçların varmış senin” diyerek tokat attı. Darbedilen öğrenci ise ağladı. O anlar sınıfta bulunan başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Lisede dehşete düşüren görüntü: Kız öğrenci, sınıf arkadaşı kızı dövdü

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Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ve duyulmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimi inceleme başlattı.

Lisede dehşete düşüren görüntü: Kız öğrenci, sınıf arkadaşı kızı dövdü

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, okulda yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Derince'de bir okulda meydana gelen akran zorbalığı ve şiddet içeren görüntülerle ilgili adli ve idari işlem başlatılmış, fail polis ekipleri tarafından alınmıştır. İlim irfan yuvalarımız olan eğitim kurumlarında bu tür şiddet olaylarının meydana gelmesi kabul edilemez.” dedi. 

Lisede dehşete düşüren görüntü: Kız öğrenci, sınıf arkadaşı kızı dövdü

Lisede dehşete düşüren görüntü: Kız öğrenci, sınıf arkadaşı kızı dövdü

 

 

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#Kocaeli#Lise#Kız Öğrencilerin Kavgası

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