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Lisede bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralandı

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#Samsun#Lise#Bıçaklı Kavga
Lisede bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 14:53

SAMSUN'da okul bahçesinde iki lise öğrencisi arasında kız meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada M.F.C. (16), A.K.'yi (17) bıçakla yaraladı.

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Olay, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Kız meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan M.F.C. ile A.K., okulun bahçesinde karşılaştı. 2 suç kaydı bulunan Açık Öğretim Lisesi öğrencisi M.F.C., belinden çıkardığı bıçakla A.K.'yi her iki bacağından bıçakladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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#Samsun#Lise#Bıçaklı Kavga

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