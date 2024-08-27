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Lisede aşık olduğu ve kaçarak evlendiği eşi öldürdü

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#Muğla#Cinayet#Polis
Lisede aşık olduğu ve kaçarak evlendiği eşi öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 13:05

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Senem Kıvrık'ı (40), sokak ortasında karnından bıçaklayarak öldürdükten sonra ormanda yakalanan Muhittin Kıvrık (43), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öldürülen Senem Kıvrık'ın ailesinin karşı çıkmasına rağmen Senem'in lisede aşık olduğu Muhittin Kıvrık ile kaçarak evlendiği öğrenildi.

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Olay, dün saat 08.00 sıralarında Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Bir kadının sokakta çığlık sesini duyan mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin başına sopayla vurulup, karnından bıçaklandığını belirlediği Senem Kıvrık, ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi Senem Kıvrık, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından otomobiliyle kaçan şüphelinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki ambulans şoförlüğü görevinden 15 gün önce ayrılan Senem Kıvrık'ın eşi Muhittin Kıvrık olduğunu tespit etti.

Lisede aşık olduğu ve kaçarak evlendiği eşi öldürdü

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Hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Muhittin Kıvrık'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği görevlileri, İkizce mevkisindeki ormanda, dronla yaptığı aramada Kıvrık'ın yerini tespit edip, yakaladı.

LİSE AŞKI KATLETTİ

Gözaltına alınan Kıvrık, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan, öldürülen Senem Kıvrık'ın ailesinin karşı çıkmasına rağmen lise yıllarında aşık olduğu Muhittin Kıvrık ile kaçarak evlendiği öğrenildi. (DHA

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#Muğla#Cinayet#Polis

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