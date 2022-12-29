Lisede arkadaşlarını döven 4 öğrenci adliyede

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Olay, Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Lisede çekilen görüntülerde 11’inci sınıf öğrencisi N.G.’nin sınıftaki arkadaşları tarafından darbedildiği görüldü. N.G.’ye tekme ve tokat atanlar, başını ardı ardına tahtaya vurdu. Öğrenciler, arkadaşlarına zorla şınav çektirmeye çalıştı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından N.G.’nin ailesi şikayetçi olurken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Okul idaresi olaya karıştığı iddia edilen 10 öğrenciye, 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası verirken disiplin soruşturması sürüyor.

Ayrıca olaya karıştığı iddiasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alınan 4 öğrenci, sabah saatlerinde Ereğli Adliyesi’ne sevk edildi. 4 lise öğrencisinin savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.