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Lisede arkadaşlarını döven 4 öğrenci adliyede

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#Zonguldak#Ereğli#Akran Zorbalığı
Lisede arkadaşlarını döven 4 öğrenci adliyede
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 12:55

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir lisede, sınıf arkadaşlarını tokat ve tekme atıp, bir yandan da ortalarına alıp zorla oyun oynatmaya çalışan 4 öğrenci adliyeye sevk edildi.

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Olay, Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Lisede çekilen görüntülerde 11’inci sınıf öğrencisi N.G.’nin sınıftaki arkadaşları tarafından darbedildiği görüldü. N.G.’ye tekme ve tokat atanlar, başını ardı ardına tahtaya vurdu. Öğrenciler, arkadaşlarına zorla şınav çektirmeye çalıştı.

Lisede arkadaşlarını tekme tokat dövüp, zorla oyun oynattılarZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bir lisede öğrenciler, sınıf arkadaşlarını tokat ve tekme atıp döverken, bir yandan da ortalarına alıp zorla oyun oynattı.
daha fazla video içinLisede arkadaşlarını tekme tokat dövüp, zorla oyun oynattılar

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından N.G.’nin ailesi şikayetçi olurken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Okul idaresi olaya karıştığı iddia edilen 10 öğrenciye, 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası verirken disiplin soruşturması sürüyor.

Lisede arkadaşlarını döven 4 öğrenci adliyede

Ayrıca olaya karıştığı iddiasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alınan 4 öğrenci, sabah saatlerinde Ereğli Adliyesi’ne sevk edildi. 4 lise öğrencisinin savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.

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#Zonguldak#Ereğli#Akran Zorbalığı

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