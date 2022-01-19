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Lisede 1 dersten kalınca belge alınır mı?

#Lisede 1 Dersten Kalınca Belge Alınır Mı#Meb#Karne
Lisede 1 dersten kalınca belge alınır mı

Lisede 1 dersten kalınca takdir teşekkür belgesi alınır mı sorusu binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Karnelerin alınmasına çok az bir süre kala öğrenciler, zayıf not olma ihtimaline karşın 1 dersten kalınca belge alınır mı sorusuna cevap aramaya başladı. Diğer derslerden aldığı notlar ile teşekkür ortalamasını tutturan öğrenciler, zayıf not olması durumunda belge alınıp alınmadığını merak ediyor. Peki, lisede 1 dersten kalınca belge alınır mı? İşte, o detaylar

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Lisede 1 dersten kalınca belge alınır mı sorusuna alacakları cevaba göre pek çok öğrenci, Cuma günü için beklenti içerisinde olacak. Yönetmeliğe göre karnede 2 olursa takdir alınır, ancak karnede 1 varsa teşekkür alınmamaktadır. İşte, takdir teşekkür hesaplama hakkında detaylı bilgiler

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. 

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. 

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. 

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Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

İLKOKUL-ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ İÇİN TAKDİR TEŞEKKÜR SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

İlköğretim kurumları yönetmeliğine göre takdir teşekkür hesaplama işlemi, liseye göre farklılık gösterebilecek.

İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir"  belgesi ile ödüllendirilmektedir.

İftihar belgesi ise, Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilere ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokullarda ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir.

İftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak bir toplantı veya törende diğer öğrencilere duyurulur. Bu öğrencilerin adları ve fotoğrafları okulun internet sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır.

Kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye o eğitim ve öğretim yılı içinde teşekkür, takdir ve iftihar belgesi verilmez.

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LİSELERDE HESAPLAMA SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.

Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

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b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

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#Lisede 1 Dersten Kalınca Belge Alınır Mı#Meb#Karne

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