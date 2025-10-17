Lise tuvaletinde dehşet! Sigara bahanesiyle arkadaşının çenesini kırdı, tutuklandı

×
Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 10:09

Zonguldak’ta Erdemir Anadolu Lisesi tuvaletinde 12’nci sınıfa giden iki öğrenci arasında ‘sigara isteme’ tartışmasında Berk E., ‘sigara kullanmıyorum’ diyen Uygar T.U.’ya (16) yumruk attı. Çenesi kırılan Uygar T.U. hastanede tedavi altına alınırken, Berk E. İse çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 14 Ekim’de Erdemir Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 12’nci sınıfa giden Uygar T.U. arkadaşıyla birlikte tuvalete gitti. Daha sonra tuvalete gelen Berk E., Uygar T.U.’dan sigara istedi. Uygar T.U., ‘sigara kullanmıyorum’ diyerek uzaklaşmaya çalıştı. Berk T. ise attığı yumruk ile Uygar T.U.’yu yere devirdi. Çevredeki öğrenci ve öğretmenler olaya müdahale etti. Okul idaresi 2 öğrencinin ailesini arayarak okula çağırdı.

ÇENESİ KIRILMIŞ 

Dişinin kırıldığı görülen Uygar T.U., babası ile birlikte önce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne gitti. Burada tedavi edilemeyen Uygar T.U. önce Atatürk Devlet Hastanesi’ne ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Çenesinde kırıklar olduğu belirlenen Uygar T., Plastik Cerrahisi Servisi’nde tedavi altına alındı. 

YUMRUK ATAN ÖĞRENCİ TUTUKLANDI 

Uygar T.U.’nun ailesinin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Berk E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

 

 

