Lise tercihinde doğru okul rehberi

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından hem adayların hem de velilerin yoğun kaygı ve stres yaşadığı dönemlerden biri de tercih süreci. LGS sonuçlarının 10 Temmuz’da açıklanmasıyla binlerce öğrenci için zorlu seçim serüveni de başladı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Yüksel, öğrencinin kendi potansiyeliyle uyumlu bir tempoda ilerlemesi ve doğru hedefe yönelmesinin başarının anahtarı olacağını söylüyor:

VELİLERİN ROLÜ

“Öncelikle LGS, yalnızca akademik başarıya dayalı bir sıralama olarak değerlendirilmemeli. Bu süreç aynı zamanda kimlik gelişimi ve kariyer yöneliminin erken aşamalarından biri olarak görülmeli. Şimdi yapılacak okul tercihi, öğrencinin sadece kısa vadeli eğitim ortamını değil, uzun vadeli gelişim yolunu da şekillendirecek. Dolayısıyla okul seçimi, yalnızca sınav puanlarına indirgenen bir karar süreci olarak ele alınmamalı. Aksine, bireysel farklılıkların, ilgi alanlarının ve akademik performansın birlikte gözetildiği bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmeli. Veliler ise bu süreçte ‘yön veren’ değil, çocuğun kendi hikâyesini yazmasına destek olan birer ‘editör’ rolünde olmalı.

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YÜKSEK PUAN ALGISI DOĞRU DEĞİL

Öğrencinin hedeflediği okul yalnızca fiziksel bir mekân değil, aynı zamanda karakterinin şekilleneceği bir ortamdır. Bu noktadan hareketle, doğru okulun yalnızca yüksek puanla girilen okul olmadığı açık. Öğrencinin okul tercihi, gelecekteki çalışma ortamında sergileyeceği ‘kaygı ve stres yönetimi’ becerilerini de şekillendirecek. Bu nedenle öğrencinin içe ya da dışa dönük veya liderlik eğilimi gibi mizaç özelliklerine uygun fen, sosyal bilimler ya da güzel sanatlar liseleri gibi farklı okul türleri tercih edilmeli.”

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OKUL SEÇİMİ NASIL YAPILMALI?

- Tercih süreci yalnızca akademik verilerle değil, öğrencinin öz güveni, kaygı düzeyi ve ilgi alanları gibi psikolojik unsurların da birlikte değerlendirilmesiyle yönetilmeli. Bu çerçevede farklı okul türleri, farklı öğrenci profillerine hitap eder.

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- Fen liseleri analitik düşünme becerisi yüksek ve rekabetçi ortamlarda başarılı olabilecek öğrenciler için uygunken; sosyal bilimler liseleri daha çok sözel becerileri güçlü ve eleştirel düşünme kapasitesi yüksek olanlara yöneliktir.

- Anadolu liseleri daha dengeli bir eğitim sunarak farklı alanlara yönelme esnekliği sağlar, meslek liseleri ise uygulamalı öğrenme süreçlerine yatkın öğrenciler için önemli bir alternatif oluşturur.

- Ayrıca meslek liseleri, öğrencilere erken yaşta sektörel deneyim kazandırarak teorik bilgiyi pratikle bütünleştirme ve iş hayatına daha hızlı uyum sağlama fırsatı sunar.

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TERCİHİ KOLAYLAŞTIRACAK 5 ÖNERİ

1- Öğrencinin ilkokuldan itibaren hangi alanlara ilgi duyduğu, hangi konularda farklılaştığı gözlenmeli.

2- Öğrenciye sanat, fen, spor, sosyal bilimler gibi farklı disiplinler tanıtılmalı.

3- Bir yeteneğin kaybı durumunda ortaya çıkan belirsizliğin yönetilmesi için öğrencinin tek yönlü değil, çok yönlü gelişimi desteklenmeli.

4- Sadece sınav notlarına bakmak yerine, öğrencinin hangi derslerde kendini yeterli hissettiği analiz edilmeli.

5- Başarı puanla değil, öğrencinin ilgili alandaki zorluklarla başa çıkma isteğiyle değerlendirilmeli.