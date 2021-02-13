Lise sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak? Tarih netleşti

Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde 1 Mart Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak 12. sınıflarda ders saatinin haftada en az 16, en fazla 24 olmasına karar verdi. İşte, lise sorumluluk sınavları hakkında son bilgiler...

Sorumluluk sınavları 1-31 Mart döneminde tamamlanacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince planlanacak. Hazırlık sınıflarından bir üst sınıfa sorumlu geçen öğrenciler ile kazandıkları üniversitelere diplomalarını beyan etmek zorunluluğu bulunan öğrenciler de sorumluluk sınavlarına girebilecek. Sorumlu olunan dersin sınavından 50 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı olacak ve sorumlulukları kalkacak.

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla yüz yüze eğitim kapsamına alınmayan sınıflar düzeyindeki öğrenciler, istemeleri halinde, KKTC dahil bulundukları yerleşim yerlerinde öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında, aynı okul türü bulunmaması halinde aynı programı uygulayan resmi ve özel okullarda sınavlara girebilecekler. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde ise öğrencinin bulunduğu yerleşim yerlerine yakın il ve ilçelerde bulunan kayıtlı olduğu okulla aynı okul/program türü/alan/dalı bulunması şartıyla sınavlara girebilecekler.

Bu kapsamda okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmesi için öğrenci velileri, 26 Şubat Cuma gününe kadar sınava girilecek dersleri de belirterek bu konudaki taleplerini ikametlerinin bulunduğu ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçeyle bildirecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecek.